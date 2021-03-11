Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание старшего наследника Александра Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Организация продлила санкции для Виктора Лукашенко.

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание старшего наследника Александра Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Организация продлила санкции для Виктора Лукашенко.Ограничения МОК касаются и председателя Федерациихоккея Дмитрия Баскова как члена исполкома НОК. Он, как и сын президента Белоруссии, исключен из участия вОлимпийских играх.В свою очередь НОК республики ответил, что позиция МОК неможет быть причиной для прекращения полномочий Виктора Лукашенко вкачестве руководителя организации. В НОК уверены, что решение вышестоящего комитета носит исключительно политический характер и не объективны.Эксперты высказались по поводу того, зачем Александр Лукашенко хотел сделать сына президентом НОК. Директор института "Палітычная сфера", докторполитических наук Андрей Казакевич считает, что власти страны рассчитывали на то, что это сможет решить проблемы в отношениях сМОК, поскольку наследник президента покинул госпосты.Казакевич отметил, что белорусские власти хотят добиться снятия санкций с руководства НОК. Эксперт уверен, что Виктор все равно остается в близком кругу Александра Лукашенко и будет влиять напринятие решений в Белоруссии.Старший аналитик Центра европейскойтрансформации Андрей Егоров в свою очередь отметил, что не стоит искать других глубоких смыслов в кадровых перестановках в НОК. По его словам, у властей был расчет на то, что этот трюк пройдет, хотел сохранить свою власть и обойти решение МОК по санкциям. "Не получилось", – констатировал эксперт.