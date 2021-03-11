Тушат пламя 18 единиц техники и 50 человек личного состава.

Рано утром 11 марта в 5:03 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании завода имени Дегтярёва в городе Ковров.Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Однако к 8:30 она увеличилась до 800.Со слов администрации предприятия, на момент возгорания людей в помещениях не было. О погибших и пострадавших пока не сообщается.Как уточнили в пресс-службе МЧС, тушат пламя 18 единиц техники и 50 человек личного состава. Пожар – локализован.