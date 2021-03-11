При попытке оставить закладку с наркотиками возле подъезда в городе Можайск Московской области был задержан 27-летний уроженец одной из стран Средней Азии, передает сайт . Позже дома у ..

При попытке оставить закладку с наркотиками возле подъезда в городе Можайск Московской области был задержан 27-летний уроженец одной из стран Средней Азии, передает сайт "". Позже дома у подозреваемого обнаружили еще 76 свертков с запрещенными веществами. Выяснилось, что он совмещал сразу две профессии – и водил такси, и занимался распространением наркотиков.