Утром 11 марта в экстренные службы деревни Калиновка в Московской области поступило сообщение о пожаре, передает сетевое издание . На площади в 300 квадратных метров загорелся автосервис. ..

Утром 11 марта в экстренные службы деревни Калиновка в Московской области поступило сообщение о пожаре, передает сетевое издание "". На площади в 300 квадратных метров загорелся автосервис. Также огонь охватил десяток автомобилей. Данных о пострадавших не поступало;