Утром 11 марта в экстренные службы деревни Калиновка в Московской области поступило сообщение о пожаре, передает сетевое издание . На площади в 300 квадратных метров загорелся автосервис. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2021-pod-moskvoj-zagorelsya-avtoservis.html" target="_blank">Под Москвой загорелся автосервис</a> - Утром 11 марта в экстренные службы деревни Калиновка в Московской области поступило сообщение о пожаре, передает сетевое издание . На площади в 300 квадратных метров загорелся автосервис. ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2021-pod-moskvoj-zagorelsya-avtoservis.html]Под Москвой загорелся автосервис[/url] - Утром 11 марта в экстренные службы деревни Калиновка в Московской области поступило сообщение о пожаре, передает сетевое издание . На площади в 300 квадратных метров загорелся автосервис. ..