Мужчина рассказал, что в вагоне электропоезда на станции метро «Пролетарская» неизвестный в момент закрытия дверей выхватил у него из рук мобильный телефон, после чего скрылся...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в хищении мобильного телефона у пассажира метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратился 22-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в вагоне электропоезда на станции метро «Пролетарская» неизвестный в момент закрытия дверей выхватил у него из рук мобильный телефон, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на 2-й Вольской улице. Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18