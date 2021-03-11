По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале.

В 11.13 сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в производственном здании в Коврове на улице Труда, 4.Напомним, около 5 утра. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытии наблюдается сильное задымление на 3 этаже трёхэтажного здания. Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы, которые отправились на разведку. Работали 5 звеньев.В ходе разведки было установлено, что происходит горение кровли и части 3 и 2 этажа на площади 800 кв.м. Ход тушения осложняла сложная планировка здания. По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале, распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам. Также ход тушения осложняла низкая температура воздуха. ., в 8.30 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.