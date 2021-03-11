Сведений о пострадавших не поступало.

Сегодня в 5 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу г. Ковров, ул. Труда, д. 4. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на 3 этаже трехэтажного железобетонного здания. Предварительная площадь пожара - 300 кв. м. Со слов администрации на момент пожара в здании людей не было.На месте работают 18 единиц техники и 50 человек личного состава.Сведений о пострадавших не поступало.Информация и видеоматериалы предоставлены пресс-службой МЧС.