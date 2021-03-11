Владимир Кузнецов – выпускник актёрского курса Владимирского областного колледжа культуры под руководством народного артиста РФ Николая Горохова.

Режиссёр Владимирского академического драмтеатра Владимир Кузнецов стал лауреатом премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Владимир Кузнецов – выпускник актёрского курса Владимирского областного колледжа культуры под руководством народного артиста РФ Николая Горохова. С 2004 года – актёр, а с 2012 года – режиссёр Владимирского театра драмы.Награждён дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале «Золотой витязь» в Москве. В 2015 году спектакль «Молодая Гвардия» удостоен приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» и областной премии в области культуры, искусства и литературы. Спектакли «Анна Каренина» и «На стыке времён» стали обладателями главного приза «Золотой Витязь» на одноимённом Международном форуме искусств.