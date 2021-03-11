Бывший начальник коммерческо-сбытового отдела КЭМЗ признан виновным в коммерческом подкупе и разглашении коммерческой тайны. Как сообщают в ФСБ, с 2016-го по 2019-й год начальник отдела

Бывший начальник коммерческо-сбытового отдела КЭМЗ признан виновным в коммерческом подкупе и разглашении коммерческой тайны. Как сообщают в ФСБ, с 2016-го по 2019-й год начальник отдела электромеханического завода незаконно незаконно разрешил своему знакомому изучить документы, в которых был описан технологический процесс создания и ремонта комплектующих вооружения и военной техники. За такую “услугу” злоумышленник попросил 600 тысяч