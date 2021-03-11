Список учебных заведений и закрепленных за ними территорий опубликован в постановлении горадминистрации №437 от 04.03.2021.

С 1 апреля в школах города Владимира начнётся прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Список учебных заведений и закрепленных за ними территорий опубликован в постановлении горадминистрации №437 от 04.03.2021.«Преимущество при приёме в школу имеют дети, проживающие в одной семье, в одном жилье и если в школу ходит их брат или сестра», - уточнили в мэрии Владимира.Для детей, не проживающих на территории закреплённой за школой, приём в первый класс начнётся с 6 июля.Напоминаем, что пойти в начальную школу ребёнок может с 6 лет 6 месяцев, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное согласие родителей.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только с согласия родителей и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.Документы можно подать лично, по почте, через госуслуги или сайт .