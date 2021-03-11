Смотрите в итогом выпуске дня!

Смотрите в итогом выпуске дня!ЗиД в огнеКрупный пожар на заводе имени Дегтярёва в Коврове. Подробности спасательной операции.Стрижка деревьевВо Владимире началась весенняя обрезка деревьев. Почему зеленые насаждения превращаются в высотные пеньки?Долг платежом красенКоронавирусный коммунальный мораторий закончился, и энергетики пошли по квартирам. Какое наказание грозит должникам?