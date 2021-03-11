Строительство тоннелей Большой кольцевой линии метро подходит к концу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, последние тоннелепроходческие щиты для возведения БКЛ запустят в апреле, мае и июне 2021 года.

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии метро подходит к концу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, последние тоннелепроходческие щиты для возведения БКЛ запустят в апреле, мае и июне 2021 года.Один из последних еще не построенных участков большого метрокольца – двухпутный тоннель от станции "Нагатинский затон" до станции "Кленовый бульвар". Для его возведения задействовали гигантский тоннелепроходческий щит "Лилия". Старт проходке дал мэр Сергей Собянин.По словам градоначальника, для строительства БКЛ осталось запустить четыре щита. Прокладывать новые тоннели они начнут в апреле, мае и июне."И на этом, собственно, будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии московского метро, самой протяженной в мире», — отметил Собянин.Всего на Большой кольцевой линии будет 31 станция. Длина нового пересадочного контура – 70 километров. Решение о строительстве БКЛ Сергей Собянин принял в 2011 году.Строителям приходится работать в условиях плотной городской застройки. Перед возведением тоннелей нужно перенести множество коммуникаций.БКЛ разгрузит станции внутри первого кольца метро. Пассажирам больше не придется ехать в центр, чтобы сделать пересадку с одной радиальной линии на другую.Сейчас на это уходит много времени.Например, чтобы добраться от "Юго-Западной" до "Кунцевской" пассажиру приходится тратить 43 минуты, делая пересадку на старой кольцевой линии или на станции "Библиотека имени Ленина". После ввода большого метрокольца время в пути сократится более чем в два раза – до 18-20 минут.Первый участок Большой кольцевой линии открылся в феврале 2018 года. Он состоит из пяти станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Спустя полгода к ним добавилась "Савеловская", расположенная у одноименного вокзала. Работы на БКЛ не прекращались даже в разгар пандемии.Напомним, что за последние 10 лет московское метро выросло на 305 километров. Открыты 148 станций, запущены первые два Московских центральных диаметра, связавших города ближайшего Подмосковья с центром столицы.