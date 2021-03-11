Минтруд предложил с первого апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4 процента. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Минтруд предложил с первого апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4 процента. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Сообщается, что с первого апреля индексация должна быть осуществлена. При реализации проекта учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Он составил 103, 4 процента.До конца года на индексацию социальных пенсий будет выделено 12,8 миллиарда рублей из государственного бюджета. Предварительно проект затронет около четырех миллионов граждан, являющихся получателями социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению.Так, уже первого апреля индексация социальных пенсий составит 3,4 процента. В соотвествии с этим назван средний размер социальной пенсии с начала месяца: около 10 183 рублей.Отметим, социальную пенсию получают граждане по достижении нетрудоспособного возраста, в случае, если у лица нет достаточного или подтвержденного трудового стажа для получения страховой пенсии. В Минтруде подчеркнули, что россияне, получающие социальную пенсию в размере ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, получат социальную доплату, которая увеличит обеспечение."Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение", – указано в сообщении. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.