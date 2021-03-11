Злоумышленник работал на автомойке. Воспользовавшись тем, что заявитель оставил ключи от замка зажигания в автомобиле, он завел его и выехал на улицу...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении внедорожником «Мерседес».В полицию поступило заявление от 38-летнего москвича. Он сообщил, что оставил на одной из автомоек в 4-м Лесном переулке принадлежащий ему автомобиль «Мерседес МЛ» стоимостью 1 миллион 550 тысяч рублей. При этом ключи от замка зажигания находились в автомобиле. Через некоторое время, вернувшись на автомойку, он обнаружил машину со следами повреждений передней части. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.Сотрудники полиции на автомойке по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник работал на данной автомойке. Воспользовавшись тем, что заявитель оставил ключи от замка зажигания в автомобиле, он завел его и выехал на улицу, с его слов, чтобы прокатиться. В ходе поездки мужчина совершил ДТП в Лесном переулке, после чего вернулся на автомойку, где и был задержан.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60