Незнакомец сказал пенсионерке, что возбуждения уголовного дела можно избежать, для этого необходимо будет передать денежные средства через посредника, который подъедет чуть позже...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коптево г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 74-летней пенсионерки, которая сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами. Материальный ущерб составил свыше двух миллионов рублей.Полицейские установили, что потерпевшей позвонила женщина и представилась ее дочерью. Она сообщила, что из-за нее погиб человек, и передала трубку мужчине, который назвался сотрудником полиции. Незнакомец сказал, что возбуждения уголовного дела можно избежать, для этого необходимо будет передать денежные средства через посредника, который подъедет чуть позже. Через некоторое время приехал мужчина, которому пенсионерка передала расписку и денежные средства в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей. Взяв деньги, гражданин ушел. Спустя некоторое время пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в 1-м Вешняковском проезде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный мужчина. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Коптево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможных сообщников задержанного и установление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29