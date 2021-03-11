Основные причины - неосторожное обращение с огнём при курении, неисправности электротехнического оборудования, использование несертифицированных приборов, нарушение целостности изоляции, целостности отопительного оборудования.

С начала 2021 года во Владимирской области произошло 433 техногенных пожара, на которых погибло 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.Основные причины - неосторожное обращение с огнём при курении, неисправности электротехнического оборудования, использование несертифицированных приборов, нарушение целостности изоляции, целостности отопительного оборудования.«Печи, которые использовались с видимыми трещинами, привели к возгораниям, на которых пострадали люди. Таким образом, в феврале в Киржачском районе погибло 3 человека», – обратил внимание на проблему замначальника управления надзорной деятельности Александр Гущенков.Все случаи с гибелью людей находятся на контроле СУ СК. За 2019-2020 годы количество проведённых доследственных проверок выросло на 23%. Однако во всех случаях в возбуждении дел отказано, что говорит о том, что причиной трагедии стал банальный недосмотр.