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<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-chelyabinske-soshel-s-relsov-tramvaj.html" target="_blank">В Челябинске сошел с рельсов трамвай</a> - Утром 11 марта из-за сильного снегопада в Металлургическом районе Челябинска с рельсов сошел трамвай, передает . Движение в обе стороны на время оказалось заблокировано. Сообщается, что ..