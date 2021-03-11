Кроме штрафа, она на два года лишена возможности занимать муниципальные должности.

Во Владимирской области Гусь-Хрустальный городской суд приговорил начальницу МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» к штрафу в 60 тысяч рублей за нецелевое расходование бюджета. Об этом сообщили в прокуратуре региона.В здании, где находится учреждение, она заменила 23 окна и закупила компьютерную технику, мебель и жалюзи на общую сумму - 1,3 млн рублей. При этом деньги были взяты со счетов детских садов, а заведующие были не в курсе махинаций чиновницы. Женщина сама договорилась с индивидуальным предпринимателем и произвела оплату договоров из средств родительской платы.Кроме штрафа, она на два года лишена возможности занимать муниципальные должности.