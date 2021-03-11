Чиновники планируют разработать ПСД и построить учреждение с нуля.

Во Владимирской области снесут сгоревший клуб имени Ленина в Гусь-Хрустальном. На его месте администрация города обещает построить новый.Проблему демонтажа старых конструкций обсудили директор департамента культуры региона Алиса Бирюкова и глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов. По результатам экспертизы здания восстановление МБУК «ЕСКЦ» невозможно из-за аварийного технического состояния несущих конструкций. Иными словами – в любой момент они могут обрушиться. Завершить снос планируется летом текущего года.Как пишет пресс-служба горадминистрации, местными властями ведётся поиск типового проекта для возведения нового ДК. Чиновники планируют разработать ПСД и построить учреждение с нуля.Напомним, что пожар в ДК произошёл вечером 30 июня прошлого года. Причина возгорания - неисправность электрической проводки.