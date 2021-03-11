За время проведения мероприятий было проверено более 200 единиц автотранспорта.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с патрульно-постовой службой полиции и представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» провели профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».За время проведения мероприятий было проверено более 200 единиц автотранспорта, выявлено 160 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от управления 12 водителей с признаками алкогольного опьянения.В отношении восьми граждан составлены административные материалы по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), в отношении одного водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления), в отношении трех автолюбителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 90 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствованияГосавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Не следует забывать, что, если водителя повторно задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо он отказался от медицинского освидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание.Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения, представляющим повышенную общественную опасность!Полицейские напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.