Фигурант, работавший в лесу, похитил заготовленную древесину с соседнего участка.

Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В конце октября прошлого года в полицию поступило заявление о краже бревен. Потерпевший пояснил, что для ремонта своего дома приобрел лесные насаждения. Заготовленная древесина была сложена на участке. Когда владелец приехал за ней, бревен на месте не оказалось.Обвиняемый в совершении кражи был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.В ходе следствия установлено, что обвиняемый, работавший на делянке в лесу, обратил внимание на соседний участок, где уже была заготовлена древесина. В момент, когда рабочих не было, фигурант пригнал кран-манипулятор и похитил 32 бревна. Количество похищенного злоумышленник объяснил ограниченной вместимостью автомобиля, на котором в дальнейшем он перевез древесину.Похищенные деревья были изъяты и возвращены законному собственнику.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.