Крупный пожар в Коврове. Около 5 утра 11 марта на улице Труда загорелось здание предприятия. На место ЧП выдвинулись 50 пожарных и 18 спецмашин. Из третьего этажа железобетонного здания валил

Крупный пожар в Коврове. Около 5 утра 11 марта на улице Труда загорелось здание предприятия. На место ЧП выдвинулись 50 пожарных и 18 спецмашин. Из третьего этажа железобетонного здания валил дым, на видео МЧС видны языки пламени. Сперва площадь пожара составляла порядка 300 квадратных метров. Впрочем, по всей видимости, огонь распространялся интенсивно. В итоге пожар