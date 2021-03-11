Крупный пожар в Коврове. Около 5 утра 11 марта на улице Труда загорелось здание предприятия. На место ЧП выдвинулись 50 пожарных и 18 спецмашин. Из третьего этажа железобетонного здания валил

Крупный пожар в Коврове. Около 5 утра 11 марта на улице Труда загорелось здание предприятия. На место ЧП выдвинулись 50 пожарных и 18 спецмашин. Из третьего этажа железобетонного здания валил дым, на видео МЧС видны языки пламени. Предварительная площадь пожар 300 квадратных метров. Как пояснила пожарным администрация предприятия, на момент пожара в здании людей не