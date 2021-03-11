Жители Мурома в соцсетях рассказали, что днём 11 марта взрывотехники продолжили сносить здание зерноперерабатывающего комбината «Мукомол». Напомним, в сентябре 2020 года в Муроме начали

Жители Мурома в соцсетях рассказали, что днём 11 марта взрывотехники продолжили сносить здание зерноперерабатывающего комбината «Мукомол». Напомним, в сентябре 2020 года в Муроме начали демонтировать здание заброшенного элеватора. Как сообщают наши коллеги из Муром24, тогда для подрыва было заложено больше полутонны взрывчатки. Теперь начался снос двух оставшихся корпусов. Стало известно, что второй взрыв в шесть