Хищение было предотвращено благодаря бдительности местного жителя.

В ноябре прошлого года в ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о попытке совершения кражи с территории сельскохозяйственного предприятия.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции представитель фермы рассказал, что обратил внимание на двух молодых людей, находившихся на территории. В стоявшем рядом автомобиле лежали металлические цепи и транспортеры, которые, по словам мужчин, они выгружали. Представитель предприятия усомнился в правдивости объяснений, так как конструктивные элементы ранее уже использовались на ферме. Мужчина сообщил о данном факте в полицию.Фигурантов, 24 и 31-летнего местных жителей, доставили в отдел полиции. В дальнейшем в отношении них было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).В ходе следствия установлено, что злоумышленники приехали на ферму, чтобы похитить и в дальнейшем сбыть металл, общая масса которого составила 950 кг.Благодаря бдительности местного жителя хищение было предотвращено.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.