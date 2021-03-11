У себя на родине в поселке Никольское на острове Беринга к востоку от Камчатки в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Тимошенко, передает . Женщина была последним в мире носителем алеутского ..

У себя на родине в поселке Никольское на острове Беринга к востоку от Камчатки в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Тимошенко, передает . Женщина была последним в мире носителем алеутского языка. Больше никто на беринговском диалекте коренных жителей Алеутских островов не говорит.