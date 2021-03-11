У себя на родине в поселке Никольское на острове Беринга к востоку от Камчатки в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Тимошенко, передает . Женщина была последним в мире носителем алеутского ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-rossii-umerla-poslednyaya-nositelnica-aleutskogo-yazyka.html" target="_blank">В России умерла последняя носительница алеутского языка</a> - У себя на родине в поселке Никольское на острове Беринга к востоку от Камчатки в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Тимошенко, передает . Женщина была последним в мире носителем алеутского ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-rossii-umerla-poslednyaya-nositelnica-aleutskogo-yazyka.html]В России умерла последняя носительница алеутского языка[/url] - У себя на родине в поселке Никольское на острове Беринга к востоку от Камчатки в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Тимошенко, передает . Женщина была последним в мире носителем алеутского ..