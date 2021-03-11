В связи с выявленными нарушениями трём руководителям учебных заведений внесены представления. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Массовые нарушения закона при организации питания детей выявлены в Селивановском районе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, во время проверки, проводимой надзорным органом, на кухонном инвентаре отсутствовала маркировка, нарушались условия хранения суточных проб, посуда на кухне была со сколами, состояние пищеблока признано неудовлетворительным.
В связи с выявленными нарушениями трём руководителям учебных заведений внесены представления. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.