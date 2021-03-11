В связи с выявленными нарушениями трём руководителям учебных заведений внесены представления. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Массовые нарушения закона при организации питания детей выявлены в Селивановском районе.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, во время проверки, проводимой надзорным органом, на кухонном инвентаре отсутствовала маркировка, нарушались условия хранения суточных проб, посуда на кухне была со сколами, состояние пищеблока признано неудовлетворительным.В связи с выявленными нарушениями трём руководителям учебных заведений внесены представления. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.