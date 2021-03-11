Традиционное творческое состязание приурочено к Международному женскому дню 8 Марта.

Традиционно в преддверии Международного женского дня 8 Марта в УМВД России по Владимирской области проходит конкурс самодеятельного мастерства. В этом году сотрудницы органов внутренних дел Владимирской области представили на конкурс несколько десятков работ, выполненных в различных техниках.Вышивание, вязание, живопись и прочие виды прикладного творчества – то, чем занимаются сотрудницы полиции в свободное от службы время.Членам жюри, в состав которого вошли представители различных служб, оказалось непросто выбрать победителей. Каждая из представленных работ отличается своеобразием, а некоторые, без преувеличения, можно назвать произведением искусства.По результатам конкурса победительницами стали следующие сотрудницы.В номинации «Живопись (рисунок)» победу одержала инспектор ГАПКиИО Отд. МВД России по Киржачскому району капитан внутренней службы Анна Дружинина.Лучшей в номинации «Вышивание» стала заместитель начальника ООТО УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Оксана Серкина Николаевна.В номинации «Вязание» победила заместитель начальника ОУУПиПДН ОМВД России по Камешковскому району подполковник полиции Светлана Пшенова.В номинации «Мягкая игрушка» стала лучшей санитарка поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» Татьяна Морщакова Андреевна.В номинации «Другое прикладное творчество» победу одержала инспектор группы по ИАЗ Отд. МВД России по Киржачскому району старший лейтенант полиции Ольга Кучерова.