Традиционное творческое состязание приурочено к Международному женскому дню 8 Марта.
Традиционно в преддверии Международного женского дня 8 Марта в УМВД России по Владимирской области проходит конкурс самодеятельного мастерства. В этом году сотрудницы органов внутренних дел Владимирской области представили на конкурс несколько десятков работ, выполненных в различных техниках.
Вышивание, вязание, живопись и прочие виды прикладного творчества – то, чем занимаются сотрудницы полиции в свободное от службы время.
Членам жюри, в состав которого вошли представители различных служб, оказалось непросто выбрать победителей. Каждая из представленных работ отличается своеобразием, а некоторые, без преувеличения, можно назвать произведением искусства.
По результатам конкурса победительницами стали следующие сотрудницы.
В номинации «Живопись (рисунок)» победу одержала инспектор ГАПКиИО Отд. МВД России по Киржачскому району капитан внутренней службы Анна Дружинина.
Лучшей в номинации «Вышивание» стала заместитель начальника ООТО УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Оксана Серкина Николаевна.
В номинации «Вязание» победила заместитель начальника ОУУПиПДН ОМВД России по Камешковскому району подполковник полиции Светлана Пшенова.
В номинации «Мягкая игрушка» стала лучшей санитарка поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» Татьяна Морщакова Андреевна.
В номинации «Другое прикладное творчество» победу одержала инспектор группы по ИАЗ Отд. МВД России по Киржачскому району старший лейтенант полиции Ольга Кучерова.