В результате стрельбы в городе Хьюстон в Техасе были убиты трое человек, передает . О произошедшем сообщили в местной полиции. Также, по словам правоохранителей, еще один человек был ранен. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-xyustone-v-rezultate-strelby-pogibli-troe-chelovek.html" target="_blank">В Хьюстоне в результате стрельбы погибли трое человек</a> - В результате стрельбы в городе Хьюстон в Техасе были убиты трое человек, передает . О произошедшем сообщили в местной полиции. Также, по словам правоохранителей, еще один человек был ранен. ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2021-v-xyustone-v-rezultate-strelby-pogibli-troe-chelovek.html]В Хьюстоне в результате стрельбы погибли трое человек[/url] - В результате стрельбы в городе Хьюстон в Техасе были убиты трое человек, передает . О произошедшем сообщили в местной полиции. Также, по словам правоохранителей, еще один человек был ранен. ..