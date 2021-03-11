В результате стрельбы в городе Хьюстон в Техасе были убиты трое человек, передает . О произошедшем сообщили в местной полиции. Также, по словам правоохранителей, еще один человек был ранен. ..

В результате стрельбы в городе Хьюстон в Техасе были убиты трое человек, передает . О произошедшем сообщили в местной полиции. Также, по словам правоохранителей, еще один человек был ранен. Его выхаживают в больнице.