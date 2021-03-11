Президент США Джо Байден в последнее время все чаще попадает в неловкие ситуации. Глава Белого дома совершает глупые оговорки во время выступлений, забывает имена министров и названия ведомств.

Президент США Джо Байден в последнее время все чаще попадает в неловкие ситуации. Глава Белого дома совершает глупые оговорки во время выступлений, забывает имена министров и названия ведомств.Публицист Анатолий Вассерман уверен: у американского политика действительно "проблемы с головой". По словам эксперта, о плохом состоянии Джо Байдена было известно еще до того, как за него были вброшены миллионы голосов на выборах президента в ноябре 2020 года.Вассерман пояснил, что подтасовка понадобилась, потому что часть американцев, которые находятся в здравом уме, не рискнули бы проголосовать за больного политика. Журналист предположил, что президент страдает болезнью Альцгеймера – это неизлечимый недуг, который вызывает проблемы с памятью и поведением.Журналист напомнил, что эту же болезнь выявили у 40-го президента США Рональда Рейгана. Правда, диагноз поставили политику уже после того, как он покинул пост. Тогда Рейган выпустил трогательное обращение к американской нации и поблагодарил за поддержку."Джо Байдену, похоже, уже поздно писать такое обращение", – отметил Вассерман.В заключение журналист признался, что ему интересно наблюдать за ситуацией в Соединенных Штатах. По его словам, теперь можно проверить популярное утверждение о том, что глава Белого дома ни на что не влияет в стране, все важные решения за него принимает группа людей.Ранее в Сети распространилась видео провального выступления . В ролике президент забывает имя министра, который стоит рядом с ним. Подробности – в