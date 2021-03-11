Стали лучшими в многоборье. Владимирские спортивные гимнасты из школы имени Толкачёва проявили себя на Чемпионате России в Пензе. Соревнования являются отборочным этапом на Чемпионат
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2021-vladimirskie-gimnasty-chempiony-rossii-v-mnogobore.html" target="_blank">Владимирские гимнасты – чемпионы России в многоборье</a> - Стали лучшими в многоборье. Владимирские спортивные гимнасты из школы имени Толкачёва проявили себя на Чемпионате России в Пензе. Соревнования являются отборочным этапом на Чемпионат
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2021-vladimirskie-gimnasty-chempiony-rossii-v-mnogobore.html]Владимирские гимнасты – чемпионы России в многоборье[/url] - Стали лучшими в многоборье. Владимирские спортивные гимнасты из школы имени Толкачёва проявили себя на Чемпионате России в Пензе. Соревнования являются отборочным этапом на Чемпионат