Стали лучшими в многоборье. Владимирские спортивные гимнасты из школы имени Толкачёва проявили себя на Чемпионате России в Пензе. Соревнования являются отборочным этапом на Чемпионат

Стали лучшими в многоборье. Владимирские спортивные гимнасты из школы имени Толкачёва проявили себя на Чемпионате России в Пензе. Соревнования являются отборочным этапом на Чемпионат Европы. Он пройдёт в конце апреля в Швейцарии.