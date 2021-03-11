Это маршруты Владимир-Ставрово и Владимир-Лакинск-Собинка.

Сегодня на линии Владимиркой области вернулись автобусы перевозчика Владимира Князева, год назад снятые департаментом транспорта.Это маршруты "Владимир-Ставрово" и "Владимир-Лакинск-Собинка". В 2020-ом автобусы Владимира Князева заменили транспортом другого перевозчика - ИП Жаворонковой. После оспаривания решения комиссии и судебных разбирательств Князеву удалось отстоять свое место и вновь победить в конкурсе спорных маршрутов. Правда, планка соответствия оказалась очень высокой. Пришлось почти полностью обновить подвижной состав, оборудовать автобусы кондиционерами, видеорегистраторами, электронными табло и так далее. Удалось ли сохранить все рабочие места и какова ситуация с пассажирскими перевозками на сегодняшний день в области «Вестям» по телефону рассказал генеральный директор компании «Альянс-Авто-плюс».Владимир Князев, генеральный директор компании-перевозчика: «Те работники, которые от меня год назад ушли - спасибо им, что вернулись И за последнюю неделю ещё 25 человек набрал, так что кадров хватает у меня. За последний год качество перевозок к сожалению упало, это связано с тем, что прежнее руководство департамента в лице Косилова, Левина сломало ту систему, которая работала годами. И замена старых опытных перевозчиков новыми не всегда приводит к положительному эффекту. Надо было очень аккуратно подходить к этим вещам».Дмитрий Горкин