Каждое второе воскресенье марта празднуется День работников геодезии и картографии.

Каждое второе воскресенье марта празднуется День работников геодезии и картографии.Их знания и умения переложить огромные расстояния и территории на небольшое пространство, их способность к пространственному мышлению и развитая фантазия позволили человечеству развиваться намного быстрее.Несмотря на то, что прогресс на русскую землю принес из Европы Петр I, профессия картографа и геодезиста была известна на Руси еще задолго до царя-реформатора. Первый напечатанный вариант карты территорий средневековой Руси датирован 1525 годом. А веком позже была отпечатана первая карта сибирских земель. Ее точная копия до сих пор хранится в одном из государственных архивов Стокгольма.В допетровскую эпоху профессия картографа никак не называлась, во всяком случае, об этом не сохранилось никакой подробной информации. День работников геодезии и картографии зародился вместе с этими профессиями лишь в 1720 году, по приказу Петра I. В те времена были сделаны лишь первые шаги, однако наибольших успехов в этой области добились при Николае I. Во времена его правления были сделаны наиболее значимые работы по картографии и геодезии, например, рассчитали дугу меридиана от северных земель Лапландии до Дуная, а также составили карту западных губерний Российской Империи. Уже при Александре II карта территорий страны поступила в открытую продажу, и приобрести ее мог каждый.Интерес к данной сфере породил большое количество частных картографов, которые предлагали свои услуги в конце 19-го-начале 20-го веков.В эпоху СССР было решено объединить исследовательские и практические работы в данных областях, в связи с чем 15 марта 1919 года было создано ВГУ – Высшее Геодезическое Управление СССР.После распада СССР была создана Федеральная служба картографии и геодезии Российской Федерации. В настоящее время функции в этой области возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Ее основными задачами является деятельность по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.Уникальность данной службы состоит в том, что суть ее работы не меняется не просто десятилетиями, но и веками; отличаются лишь методы решений и способы получения информации. Современная жизнь невозможна без данных, полученных специалистами данной службы, которая нужна для разработки месторождений полезных ископаемых, в строительстве, при ведении военных, спасательных операций и ряда других важнейших вопросов.Чтобы подчеркнуть важность данной профессии, указом Президента России от 11 ноября 2000 года № 1867 установлен официальный праздник - День работников геодезии и картографии.