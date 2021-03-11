С 1 апреля по 10 июня 2021 года во Владимире ограничат ловлю рыбы.

С 1 апреля по 10 июня установлен запрет на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в городе Владимире и области всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.При осуществлении рыболовства запрещается производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице 1. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:- у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;- у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.Установлена суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 2.Таблица 2.При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице 1, составляет не более 5 кг, или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.В случае превышения суммарной суточной нормы, добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и запретные для добычи (вылова) сроки (периоды).В нерестовый период юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается:- передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки (периоды) и в запретных районах, за исключением использования моторных судов и плавучих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов,- использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), за исключением несамоходных судов, а также других судов, применяемых для осуществления разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов.За нарушение Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в нерестовый период граждане могут быть привлечены к административной и к уголовной ответственности.Места и сроки (периоды) запрета можно уточнить по телефонам во Владимире: +7 (4922) 53-07-32, +7 (4922) 53-08-56, в Муроме: +7 (49234) 2-04-11, +7 (49234) 2-04-12.