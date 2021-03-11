Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Из федерального бюджета выделено 150,1 млн рублей на льготное лекарственное обеспечение пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и операции на сердце (за исключением федеральных льготников). Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».Эта мера, направленная на профилактику развития повторных осложнений болезней системы кровообращения, начала действовать в 2020 году. Право на льготные лекарства имеют пациенты после острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, а также перенесённых операций на сердце – аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стенированием и катетерной абляции.Если в предыдущие годы пациенты после инсультов и операций на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только в период нахождения в стационаре, то теперь они получают препараты и при амбулаторном лечении. Что касается пациентов, перенесших инфаркт миокарда, ранее они имели право на бесплатное лекарственное обеспечение в течение полугода. Сейчас этот срок увеличен до года.В настоящее время пациентам Владимирской области, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, уже выписано порядка 1800 льготных рецептов на сумму 1,7 млн рублей.Департамент здравоохранения Владимирской области разъясняет порядок получения льготных лекарств. После выписки из стационара с назначенными схемами лечения пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу в территориальную поликлинику по месту жительства. Врач определяет план наблюдения и лечения, оформляет назначение лекарственного препарата. Затем пациент обращается в аптечную организацию. Для последующего назначения лекарств пациенту необходимо регулярно проходить лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с составленным лечащим врачом планом диспансерного наблюдения.Напомним, в регионе остро стоит . Прогноз директора облздрава Елены Утемовой неутешительный. Раньше в Белом доме обещали наладить поставки льготных медикаментов с 1 марта. Теперь, из-за срывов торгов и обязательств по поставкам сроки отодвинуты. Максимально все позиции с учётом проведения повторных торгов будут закрыты к 1 апреля, пообещала Утемова. Сейчас есть все основания полагать, что окончательно проблема .