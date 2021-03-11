Жительница Владимира с тяжёлой инвалидностью через суд требует от городской администрации квартиру. Вне очереди. Но для чиновников, смертельная болезнь Тумиши Асиевой – не повод дать ей

Жительница Владимира с тяжёлой инвалидностью через суд требует от городской администрации квартиру. Вне очереди. Но для чиновников, смертельная болезнь Тумиши Асиевой – не повод дать ей квартиру. Женщина страдает от почечной недостаточности и вынуждена регулярно проходить процедуру гемодиализа. Дохода в семье нет, супруг должен постоянно ухаживать за больной женой.В очередь на получение жилья Тумиша Асиева