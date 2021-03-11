Во время пьянки между парнями возник конфликт, в результате которого один из них избил коллегу, а потом взял нож и нанёс несколько ударов по ногам и голове. Смерть потерпевшего наступила от кровопотери.

Во Владимире осудят парня, который в конце прошлого года зарезал своего собутыльника. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего с использованием предмета в качестве оружия.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 18 декабря двое мужчин находились на съёмной квартире, предоставленной им работодателем, где распивали спиртные напитки.Во время пьянки между парнями возник конфликт, в результате которого один из них избил коллегу, а потом взял нож и нанёс несколько ударов по ногам и голове. Смерть потерпевшего наступила от кровопотери.Душегуб признал вину в убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.