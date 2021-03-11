27-летнего владимирца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, в декабре 2020 года два мужчины находились на съемной квартире, которую

27-летнего владимирца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, в декабре 2020 года два мужчины находились на съемной квартире, которую предоставил им работодатель, где распивали спиртные напитки. Между коллегами на бытовой почве возник конфликт. В итоге один другого сперва избил, тот упал на пол. Его обидчик затем схватился за нож