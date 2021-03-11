Это вопрос будет рассматриваться в случае поступления соответствующих предложений от общественности.

Мемориальную доску писательнице Татьяне Поляковой предложили установить во Владимире, где она жила до последних дней. Об этом рассказал председатель владимирского регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин.Напомним, . Последние 7 лет Татьяна Полякова сражалась с болезнью. При этом никогда не жаловалась, работала ежедневно. Последнюю книгу начала писать в январе, но жизнь внесла свои коррективы. 10 марта во Владимире ."Обязательно увековечим ее память. Мемориальная доска будет. [Место для доски] должна решать комиссия. Я думаю, организуем комиссию по наследию в Союзе писателей, и там поставлю вопрос", - сказал Николай Лалакин.В администрации Владимира сообщили, что вопрос об увековечивании памяти писательницы будет рассматриваться в случае поступления соответствующих предложений от общественности.