«Крайнюю меру» применили к злостным неплательщикам.

«Крайнюю меру» применили к злостным неплательщикамСегодня сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по адресам должников, которые самовольно подключаются к электрическим сетям. В ходе проверки «под прицел» специалистов энергосбытовой компании, которые действовали совместно с представителями МЧС, попали недобросовестные клиенты, долги которых варьируют в пределах от 13 тыс. до 158 тыс. рублей. Всего посетили 9 адресов по проспекту Строителей.- Наши сотрудники проверяют квартиры должников на наличие подключения к электрическим сетям, - рассказывает руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина. – Если незаконные действия подтверждаются, мы составляем соответствующий акт, который отправляем в отдел полиции. Далее сотрудники правопорядка составляют протокол об административном правонарушении. По этой статье физическим лицам предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей.Также она отметила, что даже злостных неплательщиков лишают благ цивилизации отнюдь не внезапно:- Мы используем 2 способа уведомления должников, физических лиц, об отключении электрической энергии: текст извещения включают в счёт-квитанцию абонента или направляют отдельным документом, - говорит Юлия Афонина.В счетах за прошлый месяц такие сообщения получили 3 189 жителей столицы региона. На погашение задолженности им давали 20 дней. Многие владимирцы поступили, как и полагается добросовестным гражданам – оплатили долги и набежавшие пени. Однако некоторые потребители проигнорировали извещения.И очень зря. Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» безустанно предупреждают, что за самовольное подключение к электрическим сетям предусмотрена административная ответственность. Стоит сказать, что по состоянию на 1 марта сотрудники энергосбытовой компании составили и направили в полицию около 300 заявлений о возбуждении административного производства (общий долг владимирцев за электроэнергию перевалил за отметку в 347 млн. рублей).Кроме того, дилетант, решивший «поколдовать» с электропроводкой, - крайне опасен для окружающих.- С начала этого года на территории нашей области произошли 433 пожара, 32 человека – погибли, - говорит инспектор отделения профилактики пожаров старший лейтенант Дарья Сергеева. – Сотрудники МЧС стараются как можно чаще участвовать в подобных рейдах, потому что неисправности электрооборудования – одни из главных причин пожаров. Проводить операции с электропроводкой должны специально обученные люди с допуском по электробезопасности. Жильцы делать этого ни в коем случае не должны.