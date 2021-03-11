В Ленинский районный суд г.Владимира поступило уголовное дело по обвинению К. в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В Ленинский районный суд г.Владимира поступило уголовное дело по обвинению К. в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.Согласно предъявленному обвинению, К. в 2015 году выступил посредником в получении заместителем Губернатора Владимирской области по строительству взятки в сумме 10 000 000 рублей за совершение действий в пользу взяткодателя- участника ООО «Капитал-Строй».Следствием установлено, что в мае - июне 2015 года тогдашний заместитель губернатора области Дмитрий Хвостов, в ходе телефонного разговора поручил ему проследовать в офис одной из строительных компаний, расположенных в городе Владимире. И забрать у генерального директора взятку в размере 10 млн рублей.На сегодняшнем - первом - заседании по этому делу было оглашено обвинительное заключение. Далее - опрос свидетелей и самого подсудимого, который еще на следствии признал вину.Напомним, что в июле прошлого года приговором Ленинского районного суда города Владимира Хвостов за взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 40 млн рублей.В августе этого года Бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов . 6 августа его уголовное дело поступило в Областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке. 15 сентября стало известно, что судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не нашла оснований для отмены приговора Ленинского районного суда.