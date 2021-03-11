Пассажиры не пострадали.

Утром 11 марта во Владимире загорелся автобус. В 07:40 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в автобусе №22. Машина полыхала на улице Совхозной, возле дома №4.Пожарные, оперативно прибывшие на место, потушили пламя на площади на площади 5 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших нет. Пассажиры покинули автобус самостоятельно. Сгорели - колесо и часть салона.К ликвидации пожара привлекались 2 спасателя и 6 единиц техники. Причина пожара выясняется.