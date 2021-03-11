Отказываются платить по счетам. Сотрудники Владимирского филиала ЭнергосбыТ Плюс возобновили рейды по ограничению электроэнергии «злостным» неплательщикам.

Отказываются платить по счетам. Сотрудники Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" возобновили рейды по ограничению электроэнергии «злостным» неплательщикам.Вы что делаете?- Включаю свет.- Вы совершаете административное правонарушение, у Вас задолженность, Вы не платите.- И что дальше?Таких «злостных» и агрессивных неплательщиков специалисты службы безопасности "ЭнергосбыТ Плюс" встречают регулярно.Только в одном подъезде в доме 16а на проспекте Строителей сразу 2 квартиры не платят за электроэнергию. Суммы их долга составляют от 13 до 160 тысяч рублей. В компании напоминают, что самовольные подключения к электросетям крайне опасны и могут привести к трагедииДарья Сергеева, инспектор отделения профилактики пожаров:Данное мероприятие должны делать специально обученные люди с допуском по электробезопасности, сами граждане ни в коем случае не должны этого делать. Это может стать причиной пожара.Общая задолженность физлиц за электроэнергию перед Владимирским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" составляет почти 350 миллионов рублей, за тепловую энергию- 605 миллионов. В компании напоминают, чтобы не попасть с списки должников, клиенты не должны допускать просрочки выплат более 2 месяцевЮлия Афонина, руководитель отдела по сбору денежных средств физлиц "ЭнергосбыТ Плюс":- Прежде чем вводить самую жесткую меру ограничение, мы работаем с людьми, мы осуществляем звонки, мы сообщаем о том, что необходимо оплатить задолженность, всегда идем на встречу людям и соглашаемся на реструктуризацию задолженности.Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" отмечают, что с нового года закончилось действие моратория, введенного на период пандемии. То есть теперь должникам будут ограничивать электроэнергию и начислять пени за просрочку платежей. За самовольное подключение к электросетям также предусмотрен административный штраф от 10 до 15 тысяч рублейАлександр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир