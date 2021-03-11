В МЧС рассказали о причинах пожаров во Владимирской области. Только с начала этого года в регионе произошло 433 пожара, в них погибли 32 человека. Основные причины трагедий – неосторожное

В МЧС рассказали о причинах пожаров во Владимирской области. Только с начала этого года в регионе произошло 433 пожара, в них погибли 32 человека. Основные причины трагедий – неосторожное обращение с огнём при курении, неисправность электрооборудования, использование несертифицированных приборов и приборов с нарушением целостности изоляции, нарушение целостности отопительного оборудования, прежде всего, печей. Александр Гущенков, зам. начальника