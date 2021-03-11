Готовятся новый размер и порядок выплаты пособия. После утверждения норм на федеральном уровне, они будут приняты и во Владимирской области.

Во Владимирской области ежемесячное пособие на ребёнка от трёх до семи лет выплачивается в размере 50% от размера прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Об этом сообщил департамент социальной защиты населения.Таким образом, для заявлений, поступивших в 2021 году, сумма составит 5647 рублей.«Готовятся новый размер и порядок выплаты пособия. После утверждения норм на федеральном уровне, они будут приняты и во Владимирской области», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.