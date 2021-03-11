Автодор готов представить необходимые документы.

Во Владимирской области обсудят проект строительства платной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.Как пишет обладминистрация, 5 марта замгубернатору Роману Годунину пришло письмо от компании «Российские автомобильные дороги», которая занимается реализацией проекта. Организация известила владимирские власти, что готова предоставить материалы для информирования жителей региона. Опубликовать сведения планируется до конца марта.М-12 пройдёт по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также в границах областного центра.Ранее , что «Автодор» 3 500 сотрудников для строительства трассы. Общая протяженность дороги составит 794 километра. Для возведения объекта будут из частной собственности 22 земельных участка в Собинском и 30 – в Петушинском районах. Под неё также 553 гектара леса.