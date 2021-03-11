Теперь право на пособие родителям придётся подтверждать документально.

С 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года во Владимирской области выплата, назначенная в связи с рождением первого ребёнка, продлевалась автоматически без предоставления соответствующих документов. Мера была введена из-за пандемии коронавируса. Теперь указанный порядок отменён. Об этом «Аргументам и фактам» сообщили в департаменте социальной защиты населения.С 1 марта для назначения пособия родителям потребуется предоставить документы, подтверждающие рождение или усыновление ребёнка; гражданство РФ; расторжение брака; низкие доходы членов семьи в течение 12 месяцев; призыв родителя в армию; реквизиты банковского счёта.Размер выплаты в 2021 году во Владимирской области составляет 11294 рубля.