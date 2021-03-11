Весенняя погода придет после Масленицы, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Ультраполярное, или арктическое вторжение – виновник возвращения зимних морозов в марте. В ночь на 10 марта были установлены новые температурные рекорды. Морозы и сегодня отступать не собираются. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта во Владимире и по области ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо–западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха днём -12…-7 °C, ночью -25…-20°C. Атмосферное давление 461 мм ртутного столба. Влажность воздуха 60%.Весенняя погода придет после Масленицы, но о значительном потеплении говорить не приходится.«Рассчитывать на мощное потепление не стоит», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что нынешняя погода — это последнее значительное похолодание сезона, однако еще возможны спады температур.Фото: alla_serebryakova.