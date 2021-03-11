В 2020 год жители региона заключили 991 тысячу 500 договоров страхования.

В 2020 год жители Владимирской области заключили 991 тысячу 500 договоров страхования. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Владимир Банка России.В лидерах ОСАГО – около 381 тысячи 600 полисов. На втором месте страхование имущества – 369 тысяч 400. Интересно, что за год показатель снизился на 37,3%. В два раза сократилось личное страхование – 113 тысяч 400.Также владимирцы стали вдвое реже страховать себя от несчастных случаев 91 тысяча 700 раз. На 30% реже оформлялись полисы ДМС – 21 тысяча 700. При этом жизнь начали страховать чаще – зарегистрировано 25 тысяч договоров.Общая сумма страховых выплат в минувшем году составила 2,6 млрд рублей.