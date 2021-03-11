На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.23 - во Владимире12 - в Муромском районе7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Юрьев-Польском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 543 случая заболевания (6433 сл. в г. Владимире, 3555 сл. в Гусь-Хрустальном, 3183 сл. о. Муром, 2037 сл. в Ковровском, 1760 сл. в Александровском, 1667 сл. в Петушинском, 1277 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1165 сл. в Кольчугинском, 1034 сл. в Суздальском, 928 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 787 сл. в Меленковском, 771 сл. в Киржачском, 643 сл. в Камешковском, 622 сл. в Селивановском, 431 сл. в Судогодском, 357 сл. в г. Радужном).